Farta de ver as suas publicações privadas no jornal, a mulher de Rooney criou a armadilha perfeita para o “traidor”

“Isto foi um peso na minha vida durante anos”, escreve esta quarta-feira Coleen Rooney no seu Twitter, contando a história de como lançou a armadilha perfeita para descobrir qual dos seus amigos andava a recolher as suas informações e imagens privadas e a passá-las ao The Sun, o jornal-mor britânico do sensacionalismo. “Finalmente cheguei ao fundo da questão”, lança a mulher do futebolista Wayne Rooney, antes de nomear a acusada do “crime”, Rebekah Vardy, uma “amiga” também casada com outro célebre jogador britânico, Jamie Vardy. A história está a tornar-se viral, somando centenas de milhares de interacções e partilhas.

“Durante alguns anos, alguém em quem eu confiava para seguir-me na minha conta pessoal do Instagram andou a informar constantemente o The Sun sobre os meus posts e stories privados”, conta, referindo que teria sido passada ao jornal muita informação sobre ela, os amigos e a família – “tudo sem a sua permissão ou conhecimento”.

“Depois de muito tempo a tentar descobrir quem seria”, acabaria por ter uma suspeita principal, “por várias razões”. Mas como prová-lo? Coleen teve uma ideia: “bloqueei todas as pessoas de verem as minhas stories no Instagram excepto uma”, a suspeita. Nos cinco meses seguintes, publicou uma série de histórias falsas, “para ver se elas iriam parar ao The Sun”. Resultado: as histórias foram mesmo publicadas pelo jornal.

E dá exemplos do que inventou e do que foi publicado. Por exemplo, o caso de um pressuposto tratamento de “selecção de género” que teria feito no México para poder ficar grávida de uma menina (publicada aqui pelo The Sun), o seu “regresso à televisão” (aqui), ou uma pretensa inundação da sua mansão (aqui).

Foto Uma das histórias publicadas pelo jornal

Coleen confessa que foi difícil passar estes meses calada, “especialmente depois de as histórias terem sido publicadas”. Mas “agora sei que perfil e que pessoa” foi responsável, até porque, garante, guardou print screens de todas as publicações falsas que fez e onde só surge uma pessoa a vê-las, precisamente Rebekah Vardy, cujo nome revela no final da sua mensagem.

Vardy já reagiu, publicando no Instagram uma mensagem em que nega ter sido ela a trair a confiança da amiga. “Gostava muito de ti e perturba-me que tenhas feito isto, especialmente numa altura em que estou tão grávida”, assegura.

O jornal The Sun também já reagiu e à sua maneira: “Coleen Rooney acusa Rebekah Vardy de passar histórias sobre ela” é o título. O tablóide publica a mensagem de Coleen, o “contra-ataque” de Rebekah e acrescenta: “Cada uma das histórias passadas ao The Sun foram apresentadas a representantes de Coleen antes da publicação, e em cada ocasião declinaram fazer comentários.” E acrescenta uma pescadinha de rabo na boca: o The Sun cita um anónimo “porta-voz do The Sun” que comenta a acusação feita ao The Sun. Este apenas indica: “Como todas as organizações de comunicação social respeitáveis, não fazemos comentários sobre fontes.”