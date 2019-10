Fez-se passar por inspector da PJ para entrar em casa e violar mulher

A PSP de Lisboa deteve em flagrante delito um homem de 56 anos, que ficou em prisão preventiva, por violação, falsificação de documentos policiais e posse de arma proibida, divulgou esta manhã aquela força policial em comunicado.

Segundo a mesma fonte, “o suspeito fez-se passar por inspector da Polícia Judiciária, simulou uma investigação falsa para entrar na residência da vítima e ameaçou-a com uma arma de fogo para a obrigar à prática sexual”.

O homem foi apanhado em “flagrante delito” e os agentes apreenderam “vários documentos policiais falsificados, uma capa com o símbolo do Exército, uma carteira profissional falsificada da Polícia Judiciária e uma arma de fogo com munições”, lê-se no comunicado.

A detenção do homem aconteceu no sábado, na freguesia de Benfica. A vítima foi levada para o Hospital de Santa Maria para realizar “exames complementares de diagnóstico”.

O homem compareceu no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para o primeiro interrogatório judicial, que lhe decretou a prisão preventiva.