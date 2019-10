Plano Nacional de Leitura quer que os alunos tenham dez minutos para lerem por prazer

O Plano Nacional de Leitura quer que os alunos do 2.º e 3.º ciclos passem “dez minutos a ler”, uma iniciativa para incentivar a leitura por prazer com um investimento de 70 mil euros na actualização de bibliotecas escolares. “Queremos introduzir a leitura por prazer e que os alunos percebam o valor cultural da leitura”, disse à Lusa a comissária do Plano Nacional de Leitura (PNL), Teresa Calçada, sobre a iniciativa que envolve 70 escolas e que é hoje apresentada.

O “10 minutos a ler” pretende fomentar o gosto pela leitura e ajudar a combater os problemas de literacia. Para isso, o PNL disponibilizou 70 mil euros para as escolas interessadas em aderir ao projecto poderem renovar os títulos disponíveis nas suas bibliotecas, porque “nem sempre têm dinheiro para o fazer”, e oferecer uma escolha aos alunos que vá ao encontro daquilo que eles estão interessados em ler.

Ao desafio candidataram-se mais de 200 escolas e o PNL seleccionou as 70 primeiras que responderam e cumpriam alguns requisitos exigidos para receber o apoio, como disponibilizar a lista de livros que queriam comprar.

Caberá às escolas decidir de que forma aplicam o projecto. Teresa Calçada referiu, por exemplo, que podem ser dados aos alunos 10 minutos da primeira aula da manhã ou da tarde para ler, o que podem fazer individualmente ou em conjunto, e que este pode ser um ponto de partida para trabalhos em sala de aula.

Mas também podem ser dez minutos num intervalo entre aulas, dez minutos na hora de almoço no refeitório, dez minutos no ginásio, ou onde e quando as escolas entenderem, até porque um dos objectivos é dissociar a leitura das aulas de Português e retirar-lhes a carga de obrigação e trabalho escolar, associando-o a uma actividade de lazer. “O que se quer é que os alunos leiam e que compreendam o que lêem”, sublinhou Teresa Calçada, que espera que a iniciativa que agora arranca tenha continuidade.

O projecto é apresentado esta terça-feira na Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, na presença da comissária do PNL e do secretário de Estado da Educação, João Costa.