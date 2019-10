Homem detido por alvejar sobrinho de cinco anos com arma de ar comprimido

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 32 anos, suspeito de ter alvejado na cara o sobrinho de cinco anos com uma pistola de ar comprimido. O crime ocorreu no final de Julho, numa freguesia do concelho de Ovar, “sem motivação específica aparente”, lê-se no comunicado da Polícia Judiciária.

Uma fonte da Judiciária explicou ao PÚBLICO que o suspeito poderá ter agido sob o efeito de drogas, já que está referenciado por consumos de substâncias estupefacientes.

Após o disparo, o jovem colocou-se em fuga, tendo-se refugido na Suíça, país onde já estivera emigrado. “Foi agora detido na sequência de ter regressado entretanto a território nacional, tendo-lhe sido apreendida a pistola, que se trata de uma réplica bastante autêntica de uma arma de fogo real”, refere a nota da PJ. Esta pistola de ar comprimido lança umas pequenas esferas, que disparadas a curta distância, como aconteceu, podem provocar lesões graves, especialmente numa criança.

O Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, que procedeu à detenção, adianta que o alegado agressor a quem imputa um crime de homicídio na forma tentada, não tem “ocupação profissional definida”.

“Sem motivação específica aparente, o indivíduo alvejou um sobrinho, com cinco anos de idade, usando uma pistola de ar comprimido, que lhe encostou à face, causando-lhe lesões que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência”, descreve a polícia.

O detido vai ser presente a um juiz de instrução para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção consideradas adequadas.