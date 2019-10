As praias desaparecidas de Lisboa

Houve um tempo em que os habitantes da capital iam a banhos nas margens do Tejo: primeiro, em "barcas de banhos" instaladas no rio, no mais distante século XVII; mas ainda no século passado se "fazia praia" em Xabregas ou Belém. Só que os areais foram sendo engolidos pelos sucessivos aterros junto ao Tejo, para dar lugar a avenidas como a Infante Dom Henrique ou a 24 de Julho e às docas, e hoje restam apenas os nomes na memória popular e algumas imagens.

Com as mudanças na cidade, os lisboetas começaram a viajar ao longo da margem e Pedrouços e Algés a tornaram-se as praias da moda — Almeida Garrett frequentava a praia da aldeia de Pedrouços—, antes ainda da popularidade dos banhos de mar os empurrarem para Estoril e Cascais.

Uma viagem pelas imagens do Arquivo Municipal de Lisboa permite regressar à Praia dos Algarves, onde agora é Santa Apolónia, ao areal de Xabregas, e ainda às praias alfacinhas o Bom Sucesso e da Torre, em Belém, que colavam a Pedrouços.