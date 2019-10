Vitória e outras derrotas

A vitória era esperada e os portugueses entenderam que querem voltar a ter um governo que gere equilíbrios políticos em benefício de todos. Um desafio com esta complexidade só poderia ser liderado por aquele que demonstrou que era possível trilhar um caminho diferente do que nos vaticinava a direita, e devolveu ao país a coesão social, o desenvolvimento económico e a soberania financeira.

Pior do que este cenário à direita foi ver alguém com o perfil e a falta de verticalidade de André Ventura granjear um número de votos que lhe permitiu ser eleito. Mais ainda, pelo discurso odiento, bafiento e fascizóide que foi recuperar ao baú das más memórias, gritando grande vitória, como se de um espírito maligno que esteve encerrado durante décadas e se viu libertado por um qualquer ritual se tratasse. Foi abominável ver a sua vanglória e presunção a anunciar para daqui a uns anos a chegada ao poder do país.

Já o Bloco, que conseguiu manter o mesmo número de deputados que em 2015, recebeu o que semeou. Quanto a mim cometeu um erro em abrir hostilidades contra o PS ao longo da campanha eleitoral, como se o BE fosse o responsável único pelo bom trabalho que o PS realizou, quanto mais não fosse pela capacidade de construir pontes onde mais ninguém as via. Talvez por isto mesmo. Não se pode confiar muito quando aqueles que criam pontes para fazer caminho, a meio do trajecto as ameaçam destruir. Os portugueses provavelmente também não gostaram muito disso, a ver pelos menos 50 mil votos obtidos.