Até onde vai a força da “geringonça”?

Um dos mitos mais repetidos na campanha das legislativas dava conta de um suposto desinteresse do PS face à maioria absoluta. Que o PS a não tenha pedido por razões estratégicas compreende-se; que a não desejasse ardentemente ninguém acredita. Porque só por manifesto masoquismo o partido estaria por sua inteira vontade a sujeitar-se às duras e intrincadas negociações que se seguem para garantir estabilidade ao novo governo. A realidade é o que é e, depois do que aconteceu em 2015, faz pouco sentido falar em limites. Mas sem Passos Coelho a assombrar a esquerda, após quatro anos de devoluções de rendimentos, progressões nas carreiras, aumentos de pensões, baixas de IRS e um cenário internacional longe de ser auspicioso (sim, a Alemanha está em recessão), o que espera António Costa não é uma tarefa fácil.

Na política, como na vida, não há almoços grátis e António Costa alimentou o cardápio da esquerda com concessões que permitiam ao Governo dizer que virou a página da austeridade sem comprometer o essencial do seu programa e aos seus parceiros apregoar que lhes cabia a glória de assumir “os compromissos com os trabalhadores e o povo”, como disse no final do dia de eleições Jerónimo de Sousa. Para o PS poder manter o equilíbrio instável de uma nova “geringonça”, o equilíbrio entre o que o Governo pode dar e o que os parceiros querem receber como troca precisa à partida de um bem que não tem garantido: precisa de perspectivas económicas que sustentem o crescimento da despesa ou do investimento que quer o Bloco, quer o PCP têm na sua agenda.

O dilema que António Costa terá nas negociações é por isso terrível. No PS, não passa pela cabeça de ninguém que a disciplina fiscal que tornou o Governo uma estrela na Europa e nos mercados financeiros seja posta de lado; e a incerteza sobre o crescimento torna os cadernos de encargos dos partidos que estão dispostos a apoiar um novo governo demasiado pesados e arriscados no futuro próximo. Pura e simplesmente, se o PS mantiver a prudência e a responsabilidade financeira dos últimos quatro anos, tem poucas condições para a “solução de estabilidade” que o Bloco admite. Ou até para negociar orçamentos caso a caso. Mas todos estes cenários se enquadram num juízo de racionalidade que contraria a experiência do passado recente. Se houve uma solução imaginativa e surpreendente para demolir as barreiras da razão, há que a procurar na “geringonça”. Nada nos prova que essa solução não se repita numa putativa reincarnação. Se o país aguenta a repetição da dose, isso é outra coisa.