Fim da hegemonia?

Para lá do sobe e desce, mais desce do que sobe, dos participantes tradicionais, estas eleições são talvez as primeiras em que se começam a ver sérias fissuras na hegemonia dos que por cá mandam há algumas décadas. Para já ainda não muito quantitativamente, mas, para lá se caminha.

Há a consolidação do PAN, que, beneficiando da exposição do seu singelo deputado na legislatura prévia, passa a ter o privilégio de ser eventualmente relevante na viabilização de uma solução governativa. Está bem que as questões ambientais são uma urgência e uma premência, sem protecção do ambiente não há futuro, mas daí a esta infantilidade que “tudo” passa pela protecção do ambiente e dos animais… Faz sentido as correntes ideológicas do “Livre” e da “Iniciativa Liberal” estarem representadas no Parlamento e veremos se esta visibilidade acrescida irá “PANificar” a sua base para as próximas eleições.

Livrámo-nos de ficar a chorar com a entrada do RIR e fica para o fim a questão do Chega, no que parece ser uma dramática perda de virgindade no país dos brandos costumes… Obviamente que seria apenas uma questão de tempo aqui chegarmos, porque os erros e trapalhadas dos partidos tradicionais, empurraram, empurram e empurrarão parte do eleitorado para “alternativas” diferentes. Apenas demorou mais tempo…

Curioso, curioso é ver a distribuição geográfica da percentagem do Chega por distrito. Abaixo de 1% a norte do Douro e acima de 2% a sul do Tejo. Existirá alguma fronteira ali para os lados de Rio Maior?

Carlos J F Sampaio, Esposende

André Ventura

O Chega chegou à Assembleia da República. Após 45 anos de democracia parlamentar, a extrema-direita vai sentar-se na casa da democracia. A aburguesada classe política portuguesa que se cuide. André Ventura vai ser o Matteo Salvini português. A corrupção, o tráfico de influências, a subsídio dependência, as baixas reformas da Segurança Social, o tráfico de droga, as deficiências do Sistema Nacional de Saúde vão ser de bicada fácil para o comentador televisivo afecto ao clube da águia. Afinal, a queda do CDS deu força à extrema-direita. O CDS, de partido “táxi” tinha passado a partido tampão contra o alavancar extremista de direita. Parabéns ao Livre e à Iniciativa Liberal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O populismo entrou na AR

Por total inépcia da direita e do centro-direita, as eleições de domingo pulverizaram a nossa “usual” direita e encurtaram o centro-direita, este também por guerras internas de poleiro. E, o que muitos acharam que não nos iria acontecer, adveio o populismo, a extrema-direita entrou na Assembleia da República. Sabendo-se que o populismo tem um estilo de comunicação que atrai/agrada às massas, essencialmente pelo fracasso da democracia liberal, fizeram tudo para lhe dar “espaço de entrada na Assembleia da República”.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

