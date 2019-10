Pressionado por protestos, Presidente do Equador retira sede do Governo da capital

O Presidente equatoriano, Lenín Moreno, anunciou a transferência da sede do Governo de Quito para Guayaquil, por causa dos protestos contra o fim dos subsídios aos combustíveis. As autoridades apostam na dramatização da situação, dizem que a ordem democrática está em causa e apontam o dedo ao anterior Presidente, Rafael Correa.

Um grupo de jornalistas aguardava uma conferência de imprensa de Moreno no palácio de Carondelet, a sede da presidência, na segunda-feira à tarde quando recebeu ordens para abandonar o edifício na capital Quito. Pouco depois, descreve o El País, foi transmitida pela televisão uma declaração do Presidente rodeado pela cúpula militar a partir de Guayaquil em que era anunciada a transferência da sede governamental.

A decisão foi justificada pela chegada iminente de mais de 20 mil índios para uma manifestação contra as medidas económicas do Governo. Nos últimos dias, milhares de pessoas têm ocupado estradas e há notícias de confrontos com a polícia. Também em Guayaquil foram encerradas todas as pontes e vários acessos rodoviários.

“Neste momento, os nossos povos e nacionalidades estão a mobilizar-se, avançando para a cidade de Quito para poder exigir e rejeitar estas medidas que atropelam os bolsos de todos os equatorianos”, afirmou o presidente da Confederação de Indígenas, Jaime Vargas, citado pelo El País.

Os protestos no Equador foram motivados pela subida superior a 100% do preço dos combustíveis após o fim de um subsídio público. Na semana passada, o Governo tinha já decretado o estado de emergência por causa dos distúrbios causados pelas manifestações, mas nem por isso a tensão desceu.

Na sua declaração de segunda-feira, Moreno reafirmou que não irá recuar face aos protestos e qualificou a eliminação do subsídio como uma “decisão histórica”. “Assegura que a nossa economia esteja saudável”, justificou. A medida deverá traduzir-se em poupanças de 1,4 mil milhões de dólares para as contas públicas.

O Presidente equatoriano, eleito em 2017, denunciou o que disse serem as “intenções políticas” dos protestos e manifestou dúvidas quanto à sua espontaneidade. Moreno apontou mesmo o dedo ao seu antecessor, Rafael Correa, e a vários responsáveis da sua Administração, dizendo não ser coincidência terem todos viajado há pouco tempo para a Venezuela. De lá, continuou, vieram com um “plano de desestabilização” orquestrado pelo líder venezuelano, Nicolás Maduro.

“Os roubos, o vandalismo e a violência demonstram que há uma tentativa de subverter a ordem democrática”, acrescentou Lenín Moreno.

No mesmo sentido, o secretário da Presidência, Juan Sebastián Roldán, disse que as comunidades indígenas estão a ser manietadas para fins políticos – embora seja tradicional no Equador a mobilização popular dos índios contra os governos. “Os irmãos indígenas nunca roubaram, na serra central nunca tínhamos visto imagens como as que acabámos de ver: fábricas a serem saqueadas, pessoas a impedir outros de trabalhar, ameaçando-os, destruindo os seus camiões”, afirmou Roldán, citado pelo El País.

Sem que nenhum dos lados pareça disposto a ceder, a tensão deverá continuar a subir nos próximos dias. Para quarta-feira foi convocada uma greve geral. O Governo “declarou guerra ao povo”, afirmou o presidente da Frente Unitária de Trabalhadores, Nelson Erazo.