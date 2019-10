Hasankeyf: dez mil anos de história prestes a ficarem submersos

Hasankeyf é uma pequena cidade do Sudeste turco que ficará totalmente submersa na sequência da construção de uma barragem hidroeléctrica. A albufeira da barragem de Ilisu, nome da infra-estrutura, ocupará mais de 300 quilómetros quadrados e irá afundar a cidade, que é considerada um “museu ao ar livre”, junto ao rio Tigre. Esta será a quarta maior barragem da Turquia em termos de produção de energia.

São mais de dez mil anos de história e património cultural, marcada pelas passagens do império Bizantino, Romano, Seljúcida e Otomano, que irão ser obliteradas pela água.

O Governo terá começado já a encher a albufeira desta barragem hidroeléctrica que ameaça a cidade turca e as autoridades estabeleceram um prazo, até esta terça-feira, para cerca de três mil residentes abandonarem as suas casas. Ao mesmo tempo, activistas e organizações protestam contra a perda irreversível de património cultural e histórico e garantem que as autoridades serão obrigadas a estender o prazo para os habitantes saírem, adiando ainda mais o projecto, que já sofreu vários avanços e retrocessos.

A construção da barragem ameaça também aldeias vizinhas e poderá afectar até outros países como o Iraque e a Síria, a jusante. Isto porque o caudal do rio Tigre tem diminuído a um ritmo constante e os Governos de Damasco e Bagdade acusam esta construção de vir acentuar o problema.

No total, a construção deste projecto — cujo orçamento ronda os 1100 milhões de euros — irá desalojar entre 15 e 20 mil pessoas.

O Governo começou já a construir a “nova Hasankeyf ”, destinada aos habitantes realojados, que fica situada na outra margem do rio, a dois quilómetros da actual localidade. Numa tentativa de atrair turistas para a região, foram deslocadas oito estruturas históricas, incluindo um enorme túmulo, um antigo edifício destinado aos banhos turcos e uma mesquita da antiga cidade para a “nova Hasankeyf ”.