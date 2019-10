Sindicato emite pré-aviso de greve para a STCP

Um dos sindicatos da STCP, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto, emitiu um pré-aviso de greve, com efeitos entre 24 de Outubro e 31 de Dezembro, numa tentativa de pressionar a nova administração da empresa, presidida por Manuel Queiró, a negociar um caderno reivindicativo.

Numa nota enviada à imprensa, o STTAMP explica que não tendo obtido resposta “aos diversos ofícios” reportando os problemas vividos na empresa e as preocupações demonstradas pelos trabalhadores, “vê-se na obrigação de emitir um pré-aviso de greve (…) com o intuito de agilizar a resolução destas matérias.

Segundo este sindicato, em causa está “a não apresentação de soluções relativamente à organização dos tempos de trabalho, “a recusa na aplicação dos descansos ao domingo de três em três semanas para os guarda-freio”, a “recusa na aplicação dos descansos fixos ao sábado para os motoristas”, a “falta de enquadramento de carreiras e Sistema de Evolução Profissional”, a “falta de enquadramento das carreiras profissionais dos cinco trabalhadores oficinais, a “não resolução da situação dos trabalhadores em regime de mobilidade interna, a “ausência de resposta quanto ao processo de adesão ao Acordo de Empresa dos Quadros Técnicos”, entre outros assuntos.

O presidente deste sindicato, Zeferino Silva, explicou ao PÚBLICO que estas matérias vinham sendo negociadas com a administração, enquanto esta foi presidida por Paulo de Azevedo, mas também já foram colocadas, por escrito, à equipa que, desde o mês passado, passou a ser liderada por Manuel Queiró. Sem resposta, o STTAMP avança para um pré-aviso com um primeiro intuito - o de forçar uma reunião de onde possa sair algum compromisso e, pelo menos, a calendarização da concretização de algumas destas reivindicações.

O PÚBLICO pediu, e aguarda ainda, uma reacção da STCP a este pré-aviso de greve, o primeiro desde a assinatura do memorando de entendimento para a municipalização desta empresa pública, assinado entre o Governo e seis municípios do Grande Porto no final de Agosto. O processo só terá efeitos, na melhor das hipóteses, em Janeiro, altura em que a posse desta transportadora passará para as mãos destas câmaras, com a do Porto à cabeça.