Ryanair com voos desde 5 euros

Bordéus, Lourdes, Marselha ou Roma são alguns dos destinos de Lisboa com preços mínimos em nova campanha da Ryanair. Do Porto, a empresa anuncia bilhetes desde 5 euros para Malta, Bolonha, ou vários destinos na Alemanha. São os destaques de duas promoções em simultâneo: uma “campanha relâmpago” de alguns destinos a 5 euros em Novembro, destinada a terminar rapidamente e só acessível aos mais rápidos, e outra que promete “até 25% de desconto” em voos seleccionados de Novembro a Maio, disponível para reservas até 13 de Outubro.

Segundo a Ryanair, estão disponíveis no site um milhão de bilhetes com desconto de 25%. Além dos destinos-estrela anunciados “desde 5 euros”, há mais dezenas de propostas abaixo dos 20 euros. Em buscas efectuadas no site da Ryanair, encontrámos de facto bilhetes sob a alçada das duas campanhas, inclusive alguns (embora pareçam existir poucos) destinos com passagens a 5 euros (Lisboa-Roma ou Porto-Malta ainda surgiam à altura de publicação deste artigo com bilhetes a este preço). O “jogo” deste género de promoções é sempre o mesmo: além de tentar encontrar os bilhetes promocionais, conseguir conjugar, caso se queira ida e volta na mesma companhia, a viagem completa mais económica possível – até porque o preço pode variar (e muito) conforme os dias.

De Lisboa, por exemplo, estão disponíveis voos desde 9,99 euros para Clermont-Ferrand (França) e, até 15 euros, Luxemburgo, Paris Beauvais, Toulouse e Londres Stansted. Os voos para os Açores, com Terceira e Ponta Delgada, estão anunciados desde 17,99 e 18,99 euros, respectivamente. Abaixo dos 20 euros, ainda é possível encontrar destinos como Dublin, Hamburgo, Bruxelas, Berlim ou Pisa.

Do Porto, além do factor 5 euros, Faro e Brive (França) surgem desde 9,99 euros. Os destinos mais económicos que se seguem são Madrid, Toulouse, Barcelona ou Londres Stansted, todos abaixo dos 15 euros por voo. Até aos 20 euros, a Ryanair promete bilhetes para a Terceira e Ponta Delgada, mas também, entre outros, para Marraquexe, Budapeste, Sevilha, Milão (Malpensa e Bérgamo) ou Paris (Beauvais e Vatry).

De Faro, apenas Londres Southend se anuncia a 5 euros por trajecto, seguindo-se o Porto, desde 9,99 euros. Entre os destinos mais económicos, até aos 20 euros, podem encontrar-se Berlim, Londres Stansted, Marselha, Paris, Edimburgo ou Viena.

Pelos Açores, Lisboa e Porto começam em 17,99 euros de/para Terceira; de/para Ponta Delgada, Lisboa surge desde 14,99 euros e Porto desde 17,99 (Londres Stansted começa em 22,99 euros).

Novas rotas em Portugal A Ryanair anunciou mais rotas portuguesas: do Porto e Lisboa para Málaga e Lisboa-Valência, a começarem em Março de 2020. A empresa tinha, entretanto, também confirmado uma nova rota nos Açores, entre a Terceira e Londres Stansted.