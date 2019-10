Portugal é o 3º melhor destino do mundo para os leitores da Condé Nast Traveler

É uma das revistas de viagens que marcam tendências no mundo, somando milhões de leitores online e nas várias edições em papel pelo mundo. A edição de Novembro é dedicada aos prémios anuais decididos pelos leitores e, no top 20 dos países, Portugal subiu 15 posições em relação a 2018.

Na votação, em que participaram mais de 600 mil leitores, segundo a companhia, o destino preferido (e desejado) do ano é a Indonésia. Segue-se a Tailândia e, logo a seguir Portugal. No Top 20 Countries in the World: Readers’ Choice Awards 2019, apenas surgem mais dois destinos europeus: Grécia (7.º) e Itália (9.º).

Em 2018, Portugal tinha ficado em 18.º lugar e a Itália era o país mais votado, logo seguido pela Grécia. Também o ano passado, Lisboa surgia em 10.º lugar no top mundial das cidades; este ano, não figura nas listas publicadas até agora pela Condé Nast, que, nesta categoria, surgem desta feita divididas em dois top 10 (grandes, com liderança de Sydney, e pequenas, com a mexicana Mérida em n.º1).

Portugal surge ainda em destaque no top global dos spas, com o Six Senses Douro Valley em 13.º e o algarvio Vila Vita Parc a conseguir o 3.º lugar.

Há três décadas que a revista publica as votações dos melhores do ano e dos que marcarão as tendências para o ano seguinte. Este ano, votaram cerca de “600 mil leitores registados”, não só na escolha dos países, mas também dos melhores hotéis, cidades, ilhas, cruzeiros ou spas à volta do mundo.

Entre as análises aos votos, um dado curioso face a anos anteriores, um provável reflexo de uma maior variedade de formas de votar exclusivamente online: “a idade média” dos leitores que participaram desceu dos “sessentas para os trintas”.

Os resultados estão disponíveis aqui.