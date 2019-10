Diogo Rocha e Miguel Oliveira falham entrada no quadro principal

Diogo Rocha e Miguel Oliveira falharam nesta terça-feira a entrada no quadro principal do Open de Menorca do World Padel Tour (WPT). Rocha, jogando ao lado do espanhol Antonio Fernández Cano, ainda venceu duas partidas, mais caiu na última ronda do qualifying. Já Oliveira, que faz parelha com Christian Fuster, foi afastado no primeiro jogo. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo apenas começaram a jogar nesta quarta-feira.

A estreia de Diogo Rocha com um novo parceiro até nem correu mal, mas o jogador do Porto ficou a um degrau do quadro principal. No primeiro torneio em que fez par com Fernández Cano, o n.º 87 do WPT começou por vencer Sánchez Serrano/Oria Ortega (6-4, 4-6 e 6-4).

Já na manhã desta terça-feira, Rocha e Cano derrotaram Alonso-Mtnez/Fernando Poggi (6-3 e 6-4), mas na última partida do qualifying a dupla luso/espanhola foi batida por Tomas Perino e Marcello Jardim (2-6 e 6-7).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Miguel Oliveira, n.º 57 do WPT, ficou isento da primeira ronda da qualificação, mas perdeu esta terça-feira contra Mtnez Sánchez/Raúl Marcos: 3-6 e 4-6.

Já sem representantes portugueses em masculinos, o quadro principal do Open de Menorca arranca nesta quarta-feira com duas portuguesas em prova. A partir das 15h00, Sofia Araújo (n.º 30) e a argentina Virginia Riera defrontam as espanholas Marta Talaván e Elena Ramírez. Já Ana Catarina Nogueira, n.º 8 do WPT, voltará a fazer dupla com Paulo Josemaría. A eneacampeã vai defrontar à mesma hora Cortiles Tapias e Castelló Lopez.