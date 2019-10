Sobre a noite passada: já não é líder em Portugal, mas ainda há vida em The Walking Dead

Cento e trinta e dois episódios. Está aí alguém, The Walking Dead? Um dos fenómenos da cultura pop da última década regressou para a sua 10.ª temporada e o episódio 132, o primeiro, sai literalmente da órbita. O universo The Walking Dead ainda parou de se expandir e o simples fim não parece ser uma opção. Mas talvez seja precisa uma refundação e é daí que vêm The Lines We Cross, ou “Os Riscos que Pisamos”, um episódio com satélites, blazers e mães do boxe. Tudo isto no dia em que a estreia de mais uma série Walking Dead foi confirmada para Portugal e que se promete que haverá uma 11.ª temporada de The Walking Dead.

Este texto contém spoilers

Nos idos de 2017 e 2018, não havia dúvidas: The Walking Dead e a sua metáfora putrefacta para a velha ideia sartriana “o inferno são os outros” era a série mais vista em Portugal, os seus protagonistas vinham a Lisboa conhecer os fãs e a série de TV dos zombies era como uma estrela rock em digressão mundial. No último ano, o cenário mudou. O seu elenco perdeu peças centrais, a história desencantou muitos fãs e críticos e até nas tabelas foi ultrapassado por ocupantes bem mais habituais das listas dos mais vistos: em Portugal, os novos campeões são procedurals médico-noveleiros como Anatomia de Grey ou The Good Doctor ou ímanes de nostalgia como MacGyver.

Do alto do seu nono lugar nas audiências gerais portuguesas, e das suas audiências mais baixas de sempre nos EUA, The Walking Dead continuou ainda assim o seu caminho, mesmo deixando milhões de espectadores para trás. “Às vezes acho que só sobrevivemos a uma batalha até à batalha seguinte”, suspira Daryl (Norman Reedus) neste primeiro episódio da 10.ª temporada da série, que o canal Fox estreou na madrugada de segunda-feira e repetiu no mesmo dia às 22h30. A meio da 9.ª temporada, a série lá ficou sem o seu protagonista mor, Rick Grimes, mas avisou logo que o actor Andrew Lincoln irá continuar a ser Rick — mas em três filmes, a estrear no cinema. Passados uns meses, no Verão passado, o autor dos comics que estão na sua origem, Robert Kirkman, pôs fim à longa saga BD sem aviso prévio.

E, entretanto, o canal AMC anunciou que haverá um novo spin off The Walking Dead, e já detalhou que este se vai estrear em Portugal em 2020 no dito AMC (a Fox tem os direitos de distribuição internacional da série original para Portugal). O spin off prequela Fear the Walking Dead continua o seu caminho paralelo, com cinco temporadas já feitas, e agora terá então a companhia de uma espécie de sequela – passar-se-á dez anos depois do apocalipse zombie e terá duas jovens protagonistas, representantes da primeira geração a crescer num mundo povoado por mortos-vivos.

Posto isto, continua no ar uma série que arrebatou o mundo a meio do seu percurso e que continua a fazer o seu caminho. Dez temporadas depois, a vida continua. A nova responsável pela série, a argumentista e agora showrunner Angela Kang, não resistiu ao clima de desinformação da vida real e embebeu-a de paranóia e propaganda.

Este regresso de The Walking Dead tem o costume: zombies, violência, luta, pares amorosos. Mas o seu ponto de partida é o mais inesperado de toda a série: o espaço. Um satélite soviético é o teaser para pôr novamente a bola a rolar num mundo em que enquanto alguém amanha peixe agora outro alguém usa um blazer. Na última temporada, um salto temporal baralhou as cartas perante a ameaça do grupo dos Murmuradores, liderados por Alpha (Samantha Morton). A série parece acenar com um novo trunfo para libertar o aroma da mudança - o nível de aproximação ao grau de civilização pré-catástrofe é cada vez maior e parece pavimentar a estrada até à tal sequela em que há liceus, jogos de futebol e outras coisas a funcionar. Em simultâneo, também o estilo visual toma mais liberdades, permitindo-se momentos com um registo mais sitcom ou cenas de acção mais tradicionais com câmaras lentas, salpicos de estilo e divisão em capítulos chamados “Dia de Treino”, “Cinzas” ou “Novo México”.

Há pesca, há salinas, crianças mais crescidas e as dúvidas do costume. “Nós somos os bons?”, questiona-se um dos personagens neste episódio n.º132. “Somos os vilões da história de outras pessoas”, suspeita. No espectador mais céptico pode ecoar a sensação de que a série no fundo espera que possa pelo menos resistir como um título de nicho - como normalmente são as histórias de zombie. Nos críticos, outra sensação desponta: “Parece que passámos aproximadamente 137 anos a ver estes sobreviventes fazer poucos progressos rumo à construção de uma sociedade habitável que não seja constantemente ameaçada por assassinos, e pior, por pessoas doentes e muito sádicas. Porém eles, e nós, continuamos a marchar”, escreve Richard Rys no site Vulture.

Angela Kang quis mudar as coisas. O peso dos anos e o potencial de saturação, especialmente quando como ela se trabalhou desde a primeira temporada na série (chegou ao sétimo episódio), não lhe passará despercebido. Foi ela que decidiu o salto temporal operado a meio da nona temporada, por exemplo. “Já fizemos uma série de guerras na série”, dizia num podcast há um par semanas sobre o que quis mudar na nova temporada. Quiseram fazer algo diferente, mas na continuidade obrigatória que é o apocalipse.

“Quando falámos dos temas da temporada, falámos de querer uma sensação tipo Guerra Fria – a ideia de que os Murmuradores estão sempre a vigiá-los. O satélite pareceu uma metáfora adequada”, disse Angela Kang à revista Hollywood Reporter. Paradoxalmente, neste final de 2019 há também muito menos gente de olhos postos em The Walking Dead.

Erik Kain, numa crítica quase solitária nas primeiras horas pós-episódio publicada na Forbes (tempos houve em que havia uma corrida em torno de quem conseguia publicar as primeiras críticas, reacções ou recapitulações da série), resume este é um episódio “sólido” e que com a nova showrunner a série “encontrou novamente o seu equilíbrio”. A Vanity Fair acredita que esta temporada “pode ser a melhor em anos” graças à personagem Carol (Melissa McBride). Talvez sob menor pressão e enquanto não desponta nova mania televisiva no pós-Guerra dos Tronos e numa pausa de Stranger Things, The Walking Dead se reencontre – pelo menos com os seus fãs de sempre.