A Herdade na lista dos 93 títulos estrangeiros que concorrem a uma nomeação aos Óscares

O filme português A Herdade, de Tiago Guedes, que teve a sua estreia no último Festival de Veneza, integra a lista-recorde de 93 títulos que estão na corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional, anunciou a Academia de Hollywood na noite de segunda-feira. Dos 93 pré-seleccionados, a organização escolherá, a 16 de Dezembro, um total de dez candidatos finais à estatueta de ouro.

Pela primeira vez na história destes galardões, o prémio irá chamar-se Melhor Filme Internacional, e não Melhor Filme de Língua Estrangeira, depois de os membros da academia terem aprovado a mudança de nome.

O anterior recorde de inscrições nesta categoria era de 92 filmes e tinha sido atingido na edição de 2017. No ano passado, entre os 87 filmes apresentados à corrida, Roma, de Alfonso Cuarón, foi o vencedor, acumulando o prémio com o Óscar de Melhor Realização, o primeiro de sempre para um cineasta mexicano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para este ano, a imprensa especializada aponta Dor e Glória, do espanhol Pedro Almodóvar, como um dos favoritos, além de Parasitas, do sul-coreano Bong Joon-ho, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e Les Misérables, do francês de origem maliana Ladj Ly, também estreado em Cannes.

As indicações finais as restantes categorias da próxima edição dos Óscares serão anunciadas no dia 13 de Janeiro de 2020. A cerimónia de entrega decorrerá a 9 de Fevereiro, no Hollywood Dolby Theater, em Los Angeles.