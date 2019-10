Afonso Reis Cabral é o Prémio José Saramago 2019

No ano em que se comemora o 20.º aniversário, o Prémio Literário José Saramago foi atribuído ao escritor português Afonso Reis Cabral, 29 anos, pelo seu segundo romance, Pão de Açúcar, publicado pela D. Quixote. O anúncio da 11.ª edição do prémio, que é atribuído de dois em dois anos, foi feito às 12h na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago, em Lisboa.

Vencedor do Prémio Leya em 2014 com o seu romance de estreia, O Meu Irmão, Afonso Reis Cabral, que é descendente do romancista Eça de Queiroz, partiu em Pão de Açúcar do caso real de Gisberta Salce Júnior, a sem-abrigo transexual que em 2006 foi assassinada por um grupo de 14 rapazes num prédio inacabado da Avenida Fernão de Magalhães, no Porto. Ao seu segundo romance, publicado em 2018, sucedeu-se entretanto, já este ano, Leva-me Contigo, diário de bordo da caminhada que o levou a percorrer integralmente a Estrada Nacional 2.

O júri do prémio, que tem valor pecuniário de 25 mil euros, teve nesta edição como presidente a directora editorial do Círculo de Leitores Guilhermina Gomes, e foi composto pela poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares, pelo escritor português António Mega Ferreira e pela escritora a e académica brasileira Nelida Piñon, além da “presidenta” da Fundação José Saramago, Pilar del Río.

No texto em que justifica a escolha de Afonso Reis Cabral, Ana Paula Tavares elogia o modo como o escritor “recupera as vozes e traça a vida verdadeira de todos os implicados” no traumático homicídio de Gisberta, aproximando-se do vivido com a sua “ciência de contar” e reorganizando no seu romance “acontecimentos que jaziam escondidos nas notícias de jornal e nos relatórios da polícia”. Já António Mega Ferreira, que vê no romance “uma das obras ficcionais portuguesas mais arrebatadoras e poderosas dos últimos anos”, chama a atenção para o crepitar da “violência dos excluídos” e da “raiva dos deserdados” numa escrita que revela “maturidade narrativa e estilística notáveis”. A adopção do “ponto de vista dos miúdos”, acrescenta ainda, “faz de Pão de Açúcar uma espécie de romance de (de)formação”.

Na cerimónia de entrega do prémio, esta terça-feira, coube a Manuel Frias Martins, professor que fez parte do comité executivo do júri composto ainda pela investigadora Nazaré Gomes dos Santos e pela professora Paula Cristina Costa, fazer o elogio da obra. “Romance compassivo mas nunca sentimental, Pão de Açúcar é de uma parcimónia exemplar no que respeita à linguagem e à imagística, sobretudo face à dramaticidade comovente dos envolvimentos humanos da sua estória”, considerou o académico, apontando a “frescura estilística notável” que equilibra o “potencial trágico”.

Instituído pela Fundação Círculo de Leitores em 1999, o prémio distingue uma obra literária no domínio da ficção (romance ou novela) escrita em língua portuguesa, por um autor com idade não superior a 35 anos à data da publicação do livro, e cuja primeira edição tenha saído em qualquer país lusófono e não seja póstuma.

Nas edições anteriores, o Prémio José Saramago foi atribuído aos portugueses Paulo José Miranda, por Natureza Morta (1999), José Luís Peixoto, por Nenhum Olhar (2001), Gonçalo M. Tavares, por Jerusalém (2005), Valter Hugo Mãe, por O Remorso de Baltazar Serapião (2007), João Tordo, por As Três Vidas (2009), e Bruno Vieira Amaral, por As Primeiras Coisas (2015). Adriana Lisboa, com Sinfonia em Branco, foi a primeira brasileira a receber o galardão, em 2002, seguida por Andréa del Fuego, com Os Malaquias, em 2011, e Julián Fuks, por A Resistência, em 2017. Em 2013, Ondjaki tornou-se o primeiro e até agora único angolano a ser distinguido, com o romance Os Transparentes.