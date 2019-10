Ginásios de bolso e agachamentos em realidade virtual... Pode o fitness digital substituir as idas ao ginásio?

Treinar em frente a um espelho que projecta elogios, vencer videojogos através de agachamentos e ter aulas de ginásio projectadas no ecrã de telemóvel são algumas das novas tendências do fitness virtual. Para os profissionais do exercício físico com quem o PÚBLICO falou, há muitas vantagens, mas também desvantagens – o importante é fazer uma escolha informada.