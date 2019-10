Vestido de Dino Alves, inspirado em Keith Haring, vai a leilão

Branco e com uma cauda longa, “Keith” é o nome do vestido criado por Dino Alves, que vai ser apresentado no final desta semana, na ModaLisboa e, mais tarde, será vendido em leilão. O valor reverterá, por completo, para a Ser+ Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA. A peça pretende retratar as várias facetas da obra do artista norte-americano, sobretudo a componente pictórica e gráfica. “O tipo de registo e de expressão gráfica de Keith Haring serviram para que me inspirasse e criasse algo novo, como se o artista ainda fosse vivo e criasse”, explica o designer português num comunicado a que o PÚBLICO teve acesso.

A cauda de três metros é como uma tela física, quando fixada numa grade madeira, para exposição, e que pode ser retirada quando o vestido for utilizado. A parte superior da criação simboliza o body painting, suporte utilizado com frequência por Keith Haring. As mangas do vestido, feitas em malha second-skin, são adornadas com registos gráficos originais pensados pelo criador português.

A criação “Keith” (Setembro de 2019) será apresentada no próximo sábado, na ModaLisboa. Depois, o vestido estará exposto entre 23 a 27 de Outubro na sede da Cabral Moncada Leilões, em Lisboa, e os lucros do leilão, a realizar no dia 28, às 19h30, reverterão na totalidade para a Ser +. O preço base de licitação é de dois mil euros.

Dino Alves é embaixador da exposição “Keith Haring. Entre a arte, o activismo e a moda”, patente no CascaiShopping até 10 de Novembro, em Cascais. Estão expostas 17 obras do período mais criativo do artista norte-americano, incluindo a réplica do mítico casaco usado por Madonna em 1984.

Foto Madonna na festa de anos de Keith Haring em 1984 com o conjunto criado pelo artista plástico.

A iniciativa está integrada no calendário de actividades de responsabilidade social no âmbito do 30.º Aniversário da Fundação Keith Haring em 2019. O objectivo é perpetuar o legado artístico do artista e angariar fundos para a luta contra a SIDA.

Keith Haring foi um artista plástico norte-americano, conhecido pelo activismo e por promover o diálogo em torno da luta contra a SIDA. Em 1988, foi diagnosticado com o vírus do VIH. Um ano mais tarde, criou a fundação epónima, cuja principal missão é apoiar associações sem fins lucrativos na educação, prevenção e cuidados às pessoas que vivem com a doença. O artista criou mais de 50 obras públicas em cidades de todo o mundo, muitas em instituições de solidariedade social, hospitais, creches e orfanatos. Keith Haring morreu em 1990, aos 31 anos, vítima de complicações relacionadas com o VIH.