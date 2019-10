Nobel da Física para descobertas sobre evolução do Universo e o lugar da Terra

O Prémio Nobel da Física de 2019 vai para James Peebles “por descobertas teóricas em cosmologia física” e a outra metade em conjunto com Michel Mayor e Didier Queloz “pela descoberta de um exoplaneta orbitando uma estrela do tipo solar”, anunciou esta terça-feira de manhã a Real Academia Sueca das Ciências em Estocolmo. O prémio, no valor monetário de nove milhões de coroas suecas, ou 866 mil euros, será dividido em duas partes. No anúncio, o comité resumiu que quis distinguir as investigações que contribuíram para a compreensão da evolução do universo e o lugar da Terra no cosmos.

Antes de anúncio, os especialistas discutiam a forte possibilidade de o prémio distinguir trabalhos da área da computação quântica e da nanotecnologia, dois dos temas mais quentes actualmente no campo da Física. Pelas 10h, na conta oficial do Twitter do Prémio Nobel, aparecia a imagem do secretário-geral Göran K. Hansson ao telefone para avisar que o vencedor deste ano já estaria a receber a boa notícia.

Em 2018, o prémio foi atribuído a três investigadores sobre os seus trabalhos na física dos lasers. O prémio foi partilhado entre o norte-americano Arthur Ashkin e a outra metade para o francês Gérard Mourou e a canadiana Donna Strickland. No anúncio, o comité resumiu que o prémio sublinhava a importância das “ferramentas feitas de luz” ou, na justificação mais formal, das “invenções revolucionárias no campo da física dos lasers”. Entre 1901 e 2018 foram concedidos 112 prémio Nobel da Física, 47 dos quais foram atribuídos apenas a um cientista.

Até agora, três mulheres receberam o Prémio de Física: Marie Curie em 1903, Maria Goeppert-Mayer em 1963 e Donna Strickland em 2018. Entre outras curiosidades, a Real Academia Sueca das Ciências lembra que houve uma pessoa, John Bardeen, que recebeu o Prémio de Física duas vezes, o mais jovem laureado foi Lawrence Bragg, com 25 anos, e o mais velho foi Arthur Ashkin, com 96 anos. Escusado será dizer que o mais célebre laureado com o Nobel da Física foi Albert Einstein, em 1921, que recebeu o prémio não pelo famoso trabalho sobre a Teoria da Relatividade mas pelos resultados sobre o efeito fotoeléctrico.

Na quarta-feira o Comité do Nobel vai premiar o melhor trabalho na área da Química.

Os Prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciência da Suécia, pelo Comité do Nobel e o Instituto Karolinska a pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nos campos da Química, Física, Literatura, Paz e Fisiologia ou Medicina. Os prémios foram criados em 1895 por Alfred Nobel e, entre 1901 e 2018, o prémio Nobel foi concedido 540 vezes a mais de 800 laureados. Entre os vencedores nas várias categorias contam-se 52 mulheres.