O PS vai falar com todos à esquerda que elegeram, BE, PCP, PEV e Livre e mais o PAN. Costa diz que portugueses “gostaram da geringonça”, mas que houve um reforço do PS e espera mudanças no PCP. Liliana Valente, à conversa com Amílcar Correia, analisa os resultados das eleições e os cenários que delas saem.