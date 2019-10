Portugal continental manteve situação de seca meteorológica em Setembro

Portugal continental manteve-se no final de Setembro em situação de seca meteorológica, registando um ligeiro aumento da área de seca moderada nas regiões do norte e cento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com índice meteorológico de seca (PDSI) disponível no site do IPMA, no final de Setembro, 48,4% de Portugal continental estava em seca moderada, 32,7% em seca severa, 15,4% em seca fraca e 3,4% em seca extrema. O IPMA indica que no final do mês passado manteve-se a situação de seca meteorológica, verificando-se um aumento da área em seca moderada nas regiões do norte e centro e uma diminuição da área em seca extrema na região sul.

Em relação ao mês de Agosto, verificou-se no final de Setembro uma diminuição da percentagem de água no solo, com excepção da região do Minho, onde se registou um ligeiro aumento.

O instituto classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre “chuva extrema” e “seca extrema”.

De acordo com o IPMA, existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica. A seca meteorológica está directamente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre precipitação abaixo do que é normal.

Depois, à medida que o défice vai aumentando ao longo de dois, três meses, passa para uma seca agrícola, porque começa a haver deficiências ao nível da água no solo. Se a situação se mantiver, evolui para seca hidrológica, quando começa a haver falta de água nas barragens. Existe também a seca socioeconómica, que é considerada quando já tem impacto na população.

Além do índice de seca, o resumo do Boletim Climatológico do IPMA, indica que Setembro classificou-se como quente em relação à temperatura do ar e seco em relação à precipitação. O IPMA indica que no período de 1 a 8 de Setembro os valores da temperatura máxima estiveram muito acima do normal, tendo-se verificado a ocorrência de uma onda de calor (com início no final de Agosto), em cerca de 10% das estações meteorológicas e afectando principalmente a região do sul do país.

Na primeira quinzena do mês de Setembro, os valores da temperatura do ar foram superiores ao valor médio (excepto nos dias 9 e 11) e sem registo de precipitação. De acordo com o relatório, na segunda quinzena de Setembro os valores registados foram em geral próximos ou inferiores ao valor normal.

O menor valor da temperatura mínima foi registado no dia 28 de Setembro em Montalegre (distrito de Bragança) com 3,0 graus Celsius e o maior valor da máxima foi registado no dia 4 em Alvega (Santarém) com 40,7 graus Celsius.