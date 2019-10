Cursos para ajudar futuros médicos a entrar na especialidade podem custar mais de 800 euros

Diogo Tomaz é estudante na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Já terminou o sexto ano e está a preparar-se para a primeira edição da Prova Nacional de Acesso (PNA) à Formação Especializada, em Novembro — o exame sucessor do “Harrison” que serve para seriar os alunos que depois escolhem, por ordem da melhor à pior nota e até haver vagas disponíveis, a sua área de especialização no internato médico. Depois de um ano de estudo, Diogo diz que este “é um momento crucial”. “Já dei a volta à matéria e agora falta a revisão.”

