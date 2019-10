Presunção de inocência e protecção da criança “não são incompatíveis”

Privilegiar a presunção de inocência de um pai, alegado agressor, pode deixar as crianças desprotegidas? Em muitos casos sim, em particular quando não se tem “cuidado com a aplicação de teorias a casos”, considera Conceição Cunha, docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica no Porto (UCP) e especialista em Direito Penal de Menores. Em conversa com o PÚBLICO, a propósito da conferência internacional sobre protecção das vítimas de crimes sexuais realizada pela UCP no final de Setembro, a especialista nota que a lei já contempla protecção suficiente nestes casos.

Continuar a ler