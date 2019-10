Sem grandes surpresas… mas com o sistema partidário a mexer!

1. O PS ganhou como esperado. Terá crescido em votos e em mandatos, mas ficando abaixo do limiar dos dois milhões de votos (muito longe de 2005, quando Sócrates teve maioria absoluta). Podemos fazer de conta que o PS não queria a maioria absoluta para se livrar dos seus parceiros inconvenientes, e assim temos mais um “resultado histórico”. Afinal, o “milagre económico” não conseguiu transformar os 32% de 2015 em maioria socialista. Não é o lastro da corrupção e do nepotismo, não é o desgaste do regime, não é a inconsequência da propaganda otimista num país estagnado. É simplesmente Costa que não gosta de maiorias absolutas. Vitória. E agora o Governo segue dentro de momentos.

Continuar a ler