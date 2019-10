PS com maioria relativa num Parlamento pulverizado

O PS ganhou as eleições legislativas, com 36,65% dos votos, numas eleições em que a abstenção ultrapassou recordes, atingindo os 45,50%, quando há quatro anos foi de 44,1%, e em que o Parlamento que resulta das urnas receberá deputados de três novos partidos: Iniciativa Liberal, Livre e Chega (um parlamentar cada). Registe-se que com a eleição de um deputado pelo Chega verifica-se a entrada da extrema-direita no Parlamento português.

Continuar a ler