Já só há três países sem extrema-direita na UE. Ontem, Portugal deixou de ser um deles

Com a eleição de André Ventura, pelo partido Chega, para o novo Parlamento nas eleições legislativas de domingo, Portugal passa a fazer parte dos países da União Europeia (UE) com representantes da extrema-direita na Assembleia da República. Agora, os únicos países europeus sem deputados desses partidos são: Irlanda, Luxemburgo e Malta, que vão ter eleições para os respectivos parlamentos em 2020, 2021 e 2022.

O Chega estreou-se no Parlamento com a eleição do seu líder, André Ventura, que conquistou o voto de 66.442 eleitores “descontentes com o sistema” e só em Lisboa, distrito pelo qual foi eleito, o recém-deputado conquistou 22.053 votos.

A necessidade de uma justiça mais punitiva e a castração química de pedófilos ou a instauração de pena de prisão perpétua são duas das propostas que André Ventura, ex-vereador da Câmara de Loures, defende.

Os partidos sob denominação de extrema-direita, que têm tido um crescimento acentuado nos últimos anos, são heterógeneos e incluem populistas, nacionalistas, ultraconservadores e até neonazis. A subida destes partidos está associada a vários factores, que vão desde a crise económica, a migrações e à descrença nos políticos tradicionais, bem como à desconfiança em relação às instituições.

Nas eleições gerais em Espanha de dia 28 de Abril deste ano, o Vox - um dos partidos com mais peso na União Europeia - elegeu 24 deputados para o Parlamento, correspondente a 2,5 milhões de votos, diminuindo o número de países europeus sem a presença da extrema-direita nas assembleias nacionais. O Vox constituiu a preferência de 10,2% dos eleitores espanhóis, transformando-se na quinta força política no país vizinho depois destas eleições gerais.

No próximo mês, Espanha vai de novo a votos uma vez que não houve condições para formar governo. As eleições estão marcadas para 10 de Novembro. Esta será a quarta vez que os espanhóis vão votar para o Parlamento em quatro anos e a segunda em sete meses. A divisão da sociedade permanece.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Coligados ou sozinhos, os partidos de extrema-direita não só entraram na grande maioria dos parlamentos nacionais como conseguiram subir ao poder em nove países europeus: governam sozinhos na Polónia, Hungria e República Checa e em coligação em Itália, Áustria, Finlândia, Letónia, Eslováquia e Bulgária.

Além disso, na Dinamarca, o Partido do Povo Dinamarquês dá apoio pontual ao partido do Governo e em França o partido de Marine Le Pen ganha terreno. No Reino Unido, a Câmara dos Comuns não tem qualquer representante da extrema-direita, embora o Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) esteja representado na Câmara dos Lordes, onde o lugar é herdado, através de Malcolm Pearson.

Após as eleições europeias de 23 a 26 de Maio, Salvini, líder da Liga, anunciou uma união de esforços de partidos nacionalistas com o objectivo de juntar num único grupo político do Parlamento Europeu, a Europa das Nações e das Liberdades (ENF), partidos que actualmente estão noutros grupos ou em grupo nenhum.