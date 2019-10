Marcelo visita Itália de 11 a 14 de Novembro e discursa em Paris

O Presidente da República vai fazer uma visita de Estado a Itália entre os dias 11 de 14 de Novembro a convite do seu homólogo Sergio Mattarella. A indicação foi dada por Marcelo Rebelo de Sousa à Assembleia da República, a quem, pela Constituição, tem de pedir autorização para a viagem.

Na mesma viagem, o chefe de Estado português fará uma breve paragem em Paris no dia 14 para, segundo justificou ao Parlamento, “intervir numa sessão especial da Académie Française. A academia reúne-se às quintas-feiras à tarde e tem regras muito restritas: é à porta fechada e não permite que cidadãos de outra nacionalidade que não a francesa assistam às suas sessões. A excepção é precisamente a de chefes de Estado que sejam convidados ou, estando de visita a França, peçam para assistir.

O assentimento a esta nova deslocação do Presidente da República será votado nesta quarta-feira, na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República convocada na passada semana para discutir a questão de Tancos, em especial as declarações dos membros do Governo.