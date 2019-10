Sem exigir acordos escritos, Presidente prepara-se para indigitar António Costa

O Presidente da República vai ouvir esta terça-feira os dez partidos que saem destas eleições com assento parlamentar, convicto de que todos lhe irão dizer que não têm objecções a que o secretário-geral do PS, vencedor do sufrágio, seja indigitado como primeiro-ministro. E é isso que está preparado para fazer logo após as audiências, para que António Costa possa começar a formar Governo e preparar o programa do executivo, antes de se proceder à sua nomeação oficial.

