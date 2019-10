Quem são os deputados mais jovens desta legislatura?

Os deputados que vão integrar a Assembleia da República (AR) acabam de ser eleitos e há caras novas (e outras já conhecidas) a chegar às bancadas dos respectivos partidos. A idade média dos deputados eleitos para esta legislatura é de 48 anos e não há ninguém abaixo dos 25, mas os deputados sub-30 parecem estar a conquistar o seu lugar no Parlamento. Durante quatro anos, Luís Monteiro foi o “benjamim” da AR, algo que entretanto mudou.

Foto Miguel Costa Matos (PS) LinkedIn

Miguel Costa Matos (PS): 25 anos, o mais novo

Miguel Costa Matos vai estrear-se na Assembleia na República, mas não é novo nestas andanças. O jovem socialista é deputado na Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carcavelos e Parede e na Assembleia Municipal de Cascais desde Outubro 2017. No início deste ano, tornou-se Secretário Nacional da Juventude Socialista (JS). É licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, e possuiu um mestrado em Economia na Universidade Nova de Lisboa. O jovem eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa é, segundo a sua página do LinkedIn, Conselheiro Económico Adjunto do Gabinete do primeiro-ministro desde 2017.

Foto Luís Monteiro (BE)

Luís Monteiro (BE): 26 anos

Com a entrada de Miguel Costa Matos, Luís Monteiro passa a ser o segundo deputado mais novo desta legislatura. O deputado do Bloco de Esquerda (BE) é licenciado em Arqueologia e mestre em Museologia. Foi eleito para a Assembleia da República na XIII Legislatura pelo círculo eleitoral do Porto em 2015, quando tinha apenas 18 anos. O bloquista natural de Vila Nova de Gaia integrou a Comissão de Educação e Ciência. Ser o benjamim “é uma responsabilidade e, sobretudo, uma grande oportunidade de levar outras vozes ao Parlamento”, disse ao PÚBLICO na primeira grande entrevista que deu como deputado eleito, prometendo ser uma voz activa contra a “nova escravatura do século XXI” e em tudo o que se relacionasse com ensino, precariedade, desemprego ou emigração. Numa entrevista ao jornal i, em Agosto, disse que se voltasse a ser o deputado mais jovem no parlamento era sinal de que “algo tinha falhado”, o que acabou por não se verificar com a chegada de Miguel Costa Matos à bancada do Partido Socialista (PS).

Foto Joana Pereira (PS)

Joana Pereira (PS): 26 anos

Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Joana Pereira tem a mesma idade de Luís Monteiro, mas é outra estreante no Parlamento. A jovem, eleita pelo círculo eleitoral de Aveiro, desempenha funções de advocacia na Sociedade de Advogados João Pedroso e Associados. Preside à federação distrital de Aveiro da JS e é secretária nacional da mesma organização. É também presidente da Assembleia de Freguesia da Pampilhosa.

Foto Alma Rivera (CDU)

Alma Rivera (CDU): 27 anos

Esta não foi a estreia de Alma Rivera, deputada eleita por Lisboa, em actos eleitorais, uma vez que foi candidata da CDU às últimas eleições ao Parlamento Europeu, mas será a sua apresentação ao Parlamento como “nova deputada”. A n.º 2 da CDU é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo desenvolvido actividade profissional como jurista. É representante da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) na Assembleia Geral do Conselho Nacional da Juventude e no Conselho Consultivo da Juventude. Integra o Secretariado e a Comissão Política da Direcção Nacional da JCP e do Comité Central do PCP.

Foto Duarte Alves (CDU)

Duarte Alves (CDU): 28 anos

Duarte Alves é um dos poucos “deputados repetentes” desta lista. Licenciado em Economia e mestre em Economia e Políticas Públicas, desempenhou funções como economista. Deputado à Assembleia da República na XIII Legislatura pelo círculo eleitoral de Lisboa, foi membro do Secretariado, da Comissão Política e da Direcção Nacional da JCP e integrou a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas como suplente.

Foto Hugo Carvalho (PSD)

Hugo Carvalho (PSD): 28 anos

Mestre em Engenharia Electrotécnica e dos Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Hugo Carvalho desempenha funções como director de operações e recursos humanos. O candidato cabeça-de-lista pelo PSD no Porto foi administrador da Federação Académica de Desporto Universitário, membro da direcção da Federação Académica do Porto e presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É actualmente presidente do Conselho Nacional de Juventude desde 2016. Em entrevista ao PÚBLICO, dizia que se assume como um social-democrata, mas progressista em matérias como a mudança de género aos 16 anos. Filiou-se no PSD em 2014 e foi um dos jovens escolhidos por Rui Rio para a renovação do partido. Sem experiência partidária, Hugo Carvalho mostra-se mais pragmático e dispensa a “cartilha ideológica”. É outro dos estreantes no Parlamento.

Foto Sofia Matos (PSD)

Sofia Matos (PSD): 28 anos

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, é actualmente advogada. A nível partidário, é presidente da Comissão Política da Juventude Social Democrata-Porto (JSD) e secretária-geral do mesmo órgão. Integra a Assembleia Municipal da Trofa. Com 28 anos, foi eleita pelo círculo eleitoral do Porto e é outra nova deputada a chegar ao Parlamento.

Foto Isabel Pires (BE)

Isabel Pires (BE): 29 anos

Outra cara conhecida na bancada no BE, Isabel Pires, trabalhadora num call center, estava em 4.º lugar na lista do BE por Lisboa e foi reeleita. A bloquista tem uma licenciatura, uma pós-graduação e nunca trabalhou na sua área de formação. Esteve sempre em call centers, a ganhar cerca de 500 euros por mês. Integrou a Comissão de Assuntos Europeus (como coordenadora do Grupo Parlamentar do BE) e a Comissão de Trabalho e Segurança Social. É militante bloquista desde os 18 anos – faz parte da Mesa Nacional, da Comissão Política e da Comissão Concelhia de Lisboa. Numa entrevista ao PÚBLICO em 2015 dizia que sabia na primeira pessoa o que é ser precária e que, caso fosse eleita, o mercado laboral seria uma das suas principais preocupações.

Foto Olavo Câmara (PS) FACEBOOK

Olavo Câmara (PS): 29 anos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Licenciado pela Universidade de Lisboa, desempenha funções como advogado e preside à Juventude Socialista da Madeira desde 2014 – em Setembro foi reeleito para um terceiro e último mandato. É filho de Emanuel Câmara, o actual presidente do PS Madeira. Já passou pela assembleia madeirense em regime de substituição. Foi eleito pelo círculo eleitoral da Madeira e entra pela primeira vez no Parlamento.

Mais populares A carregar...

Com 30 anos, foram ainda eleitos Nuno Neves (PSD), Maria Begonha (PS) e Tiago Estevão Martins (PS).