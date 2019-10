Não só de quatro em quatro anos, mas todos os dias

Os novos inquilinos da Assembleia da República não vão poder apresentar as soluções de ontem para os problemas de hoje. As alterações climáticas, as desigualdades sociais e a debilidade do multilateralismo exigem novas formas de fazer política. A desconfiança dos cidadãos em relação aos seus representantes, a dificuldade dos meios de comunicação para promover o debate público e a aversão dos partidos políticos a abordar problemas estruturais exigem repensar como educamos, informamos e pensamos em Portugal.

No dia 6 de Outubro ficou patente que quase metade dos portugueses não acredita nos seus políticos. Não acredita num sistema que tem dificuldade em reconhecer o mundo em que vivemos e que é incapaz de pensar mais além duma agenda, duma legislatura e dum partido. Um sistema de pesos e contrapesos que admite novos partidos e novas caras, mas que rejeita a mudança. Mais além dos debates partidários, de quem ganhou e de quem perdeu, é evidente que nenhum partido foi capaz de articular um projecto ambicioso, credível e sustentável para o futuro. Comprometeram-se a combater a corrupção, descarbonizar a economia e aumentar o crescimento, mas esqueceram-se de explicar como será possível compatibilizar um planeta finito com um crescimento económico infinito, ou como será possível acabar com a corrupção quando não se implementam as medidas recomendadas internacionalmente para o fazer.

Desde a esquerda à direita apela-se à confiança nas instituições democráticas e fazem-se promessas atrás de promessas. Os espectadores perdem-se num ciclo de desinformação onde tudo parece ser possível, onde as crises são ininterruptas e onde a capacidade de raciocínio é facilmente derrotada pela capacidade de pregoar soundbites. É, portanto, da responsabilidade dos meios de comunicação, acompanhar a legislatura tal como acompanharam a campanha eleitoral, monitorizando o cumprimento dos programas eleitorais, questionando a lógica das políticas económicas e escrutinando a consistência das decisões ambientais tomadas. Pede-se aos jornalistas que dêem mais tempo de antena às ideias dos representantes e menos às intervenções dos fundamentalistas na Assembleia.

Temos que voltar a ser capazes de avaliar criticamente o desempenho da nossa classe política, impedindo assim que a incompetência se perpetue no poder. Mas fazê-lo exige também apercebermo-nos que os nossos representantes são produtos sociais. Não emergem de fora do sistema, tendo a maioria sido educada em universidades portuguesas, consumido meios de comunicação nacionais e trabalhado em Portugal. Quando os questionamos estamos também a reflectir sobre como podemos contribuir para melhorar um sistema do qual fazemos parte, como gostaríamos que as coisas fossem e como gostaríamos que os outros se comportassem. A realidade é que os cidadãos não pensam criticamente porque não lhes foram proporcionadas as ferramentas para o fazer. Os jornalistas não combatem a desinformação porque não dispõem dos recursos para compaginar audiências e informação. Os políticos não evoluem porque não percebem que a política deve ser sobre o que queremos para o futuro, não sobre quem devemos culpar pelo passado.

Seria ingénuo pensar que quanto mais sabemos melhor somos capazes de fazer. O conhecimento não é inerentemente bom. Contudo, permite fomentar uma independência de pensamento necessária não só para interpretar, mas também para criticar e ser capaz de distinguir entre erros e mentiras. Não existem atalhos para que os cidadãos exerçam o seu direito a voto, os jornalistas cultivem o espírito crítico e os políticos percebam que é preciso governar para mais de uma legislatura. A estrada é longa e o único veículo que temos à nossa disposição consiste em fomentar um debate sobre como vivemos hoje em Portugal, e como gostaríamos de viver amanhã. Não só de quatro em quatro anos, mas todos os dias.