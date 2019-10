Trump abre passagem à Turquia e enfrenta a fúria dos seus apoiantes no Senado

Há sete meses, quando o Presidente dos EUA declarou vitória sobre os extremistas islâmicos do Daesh na Síria, os seus aliados curdos nessa luta sangrenta ficaram numa situação difícil: ao mesmo tempo que recolhiam os louros por terem sido fundamentais na derrota do temido califado, viam Donald Trump a afastar-se cada vez mais deles e a deixá-los expostos às ameaças da Turquia. Essa aliança de conveniência pode ter chegado ao fim esta segunda-feira, à medida que as tropas norte-americanas começaram a recuar das suas posições no Nordeste sírio para abrirem a porta ao avanço do Exército turco nas zonas controladas pelos curdos – e a uma possível nova catástrofe humanitária que pode trazer de volta o extremismo do Daesh.

Continuar a ler