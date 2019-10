“Trump não é neo-liberal, é sobretudo oportunista”

Walden Bello é um sociólogo Filipino que, a partir dos anos 1990 se começou a destacar como um dos mais conhecidos activistas e intelectuais do movimento anti-globalização que organizou protestos em larga escala em diversas reuniões do G20. Os seus livros e artigos são referências para quem critica o que diz ser uma globalização ao serviço das grandes empresas transnacionais. De visita a Lisboa para participar num seminário no ISEG, Walden Bello falou sobre a forma como os actuais líderes de extrema-direita “se apropriaram” de alguns temas que antes eram da esquerda e culpa a “complacência” dos partidos sociais-democratas pelo surgimento de fenómenos como Trump e Duterte.

Continuar a ler