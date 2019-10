Tomás Tavares e Pedro Mendes rendem Neto e Dalot

O defesa Tomás Tavares e o avançado Pedro Mendes foram esta segunda-feira chamados à selecção portuguesa de Sub-21 para substituírem os lesionados Diogo Dalot e Pedro Neto, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das “quinas”, orientada por Rui Jorge, prepara o terceiro encontro da fase de qualificação para o Europeu de 2021, diante da Holanda, dia 11 de Outubro, em Doetinchem, às 17h30.

Tomás Tavares, lateral-direito do Benfica, rende Diogo Dalot (Manchester United), que no domingo actuou 60 minutos na derrota (1-0) dos “red devils” em Newcastle. Pedro Mendes, ponta-de-lança dos sub-23 do Sporting, que esta temporada já apontou nove golos, substitui Pedro Neto, avançado do Wolverhampton.

Portugal ocupa o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, seguido de Bielorrússia, Holanda, Noruega e Chipre, todos com três, enquanto Gibraltar é último, sem qualquer ponto. Apuram-se para o Europeu todos os vencedores dos nove grupos e o melhor segundo entre todos, sendo que os restantes “vice” disputarão os “play-offs” para conquistarem as últimas quatro vagas na fase final.