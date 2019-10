Rafa dispensado da selecção

O extremo Rafa Silva foi esta segunda-feira dispensado da selecção nacional, abandonando o estágio de preparação com vista à dupla jornada de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, frente a Luxemburgo, em Alvalade, e à Ucrânia, em Kiev.

De acordo com nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, Rafa foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, tendo sido considerado inapto para os dois jogos de Portugal. Também o lateral-esquerdo Mário Rui, do Nápoles, será alvo de avaliação médica, depois de ter sido substituído com problemas físicos no último encontro da Liga dos Campeões, na Bélgica, frente ao Genk.

A selecção concentra-se esta noite numa unidade hoteleira de Cascais e tem marcado o primeiro encontro desta dupla jornada para sexta-feira, às 19h45.