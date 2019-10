Teresa Salgueiro, José Saramago e uma #alegria para todas as redes

Num tempo de sobressaltos e temores, a cantora Teresa Salgueiro pegou num poema de José Saramago, transformou-o em canção e, com a participação de 44 personalidades de diversas áreas (Pilar del Río é uma delas), gravou um vídeo que pretende ser uma espécie de manifesto a contracorrente. A canção chama-se #alegria e é essa mesma palavra, assim grafada, que surge no cartaz empunhado por cada um dos muitos participantes no vídeo, hoje aqui revelado pela primeira vez, num dia em que Portugal ainda vive o rescaldo das eleições legislativas. Sublinhando a importância da felicidade, mesmo nas situações mais adversas, este manifesto musical pretende chegar a todas as redes, digitais e reais. Em Novembro, haverá #alegria ao vivo no Misty Fest: dia 4 no Porto (Casa da Música) e dia 5 em Lisboa (CCB).