Nobel da Medicina para trabalho sobre resposta das células ao oxigénio

O Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2019 foi atribuído aos investigadores William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza pelas suas descobertas de como as células reagem e se adaptam à disponibilidade de oxigénio, anunciou esta segunda-feira o comité do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo (Suécia). O prémio tem um valor de nove milhões de coroas suecas (cerca de 871 mil euros).

Thomas Perlmann, o secretário do Comité Nobel, informou o vencedor pelas nove da manhã desta segunda-feira. Numa imagem publicada no site oficial do Prémio Nobel, o responsável sorria ao telefone com a legenda: “alguém está a receber uma notícia emocionante”.

Na lista dos favoritos estavam trabalhos relacionados com o estudo dos genes associados a um risco de desenvolver cancro da mama, tratamentos para a hepatite C e ainda o desenvolvimento de uma técnica que permite espreitar para dentro do cérebro e “ligar” e desligar” neurónios.

Em 2018, o Prémio Nobel da Medicina foi atribuído aos investigadores James P. Allison e Tasuku Honjo pelas descobertas relacionadas com o papel do sistema imunitário na luta contra o cancro. “Um novo paradigma na luta contra o cancro”, considerou o comité do Nobel.

Na terça-feira será conhecido o vencedor ou vencedores do Prémio Nobel da Física e na quarta-feira o comité Nobel vai premiar o melhor trabalho na área da Química.

Os prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciência da Suécia, pelo Comité Nobel e o Instituto Karolinska a pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nos campos da Química, Física, Literatura, Paz e Fisiologia ou Medicina. Os prémios foram criados em 1895 por Alfred Nobel e, Entre 1901 e 2018, o prémio Nobel foi concedido 540 vezes a mais de 800 laureados. Entre os vencedores nas várias categorias contam-se 52 mulheres.