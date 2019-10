Comentário de Manuel Carvalho: PSD resiste, CDS afunda-se e novos partidos no Parlamento

As projecções reveladas pelas televisões em sinal aberto (RTP, SIC e TVI) admitem a possibilidade de entrada de novos partidos no Parlamento.

A Universidade Católica (RTP) aponta para a possibilidade de o Iniciativa Liberal eleger entre 1 a 2 deputados, prevê 1 deputado para o Livre e dá a possibilidade de o Chega eleger 1 deputado (aponta para 0 a 1).

A sondagem do ISCTE e ICS (SIC/Expresso) também prevê a entrada destes três partidos: o Iniciativa Liberal com 1 a 3 mandatos, o Livre com 1 a 2, e o Chega com 1 (a projecção é de 0 a 1 deputados).

Já a Pitagórica (TVI, JN e TSF) admite a possibilidade de a nova composição parlamentar contar, não com três, mas com quatro novos partidos: Iniciativa Liberal, Chega, Livre e ainda o Aliança. Para o Iniciativa Liberal a projecção é 0 a 2 deputados; ao Chega atribui entre 0 e 1 deputado; ao Livre entre 0 e 1; ao Aliança entre 0 e 1.

Siga os resultados e a análise ao minuto.