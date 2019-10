O momento em que Cristas anuncia que sai da liderança do CDS

Foi provavelmente a noite eleitoral mais curta da história da democracia para os centristas. Desde o encerramento das urnas, Assunção Cristas apenas precisou de uma hora para perceber a desgraça que lhe tinha acontecido a ela e ao partido.

Perante o mau resultado que as projecções apontam, Cristas anunciou que vai convocar o conselho nacional para pedir um congresso antecipado, ao qual não se recandidatará. Deu os parabéns a António Costa e desejou-lhe “sucesso na condução dos destinos do país”.

“Durante quatro anos o CDS foi uma oposição forte e construtiva a um Governo socialista que estava apoiado pelo BE e pela CDU e também pelo PAN. Muitas vezes sentimos que fomos uma voz isolada no Parlamento. Construímos um projecto alternativo para o país que, claramente não foi escolhido nestas eleições”, afirmou de seguida, falando na sede do CDS em Lisboa.