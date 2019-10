Homem e mulher ingleses morreram afogados na Zambujeira do Mar

Um homem de 34 anos e uma mulher de 33 anos, ambos de nacionalidade inglesa, morreram afogados na tarde deste domingo na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira (Beja), revelaram a Protecção Civil e a Polícia Marítima de Sines. Segundo relatos de banhistas, foi a mulher quem começou por sentir dificuldades dentro de água, afirmou ao PÚBLICO o capitão do Porto de Sines e comandante local da Polícia Marítima de Sines, Rui Filipe. A mulher ter-se-á agarrado a uma rocha, “o amigo ou familiar tentou ajudar”, foi ter com ela e “quando estavam a regressar deixaram de ser vistos”. “Os surfistas acabaram por detectar as pessoas inanimadas e levaram-nas para um areal junto à praia.”

O alerta foi dado cerca das 14h36, por um banhista que chamou o 112, adiantou o comandante. Às 14h45 saiu do posto de Vila Nova de Mil Fontes uma mota de água e por volta das 14h55 chegaram à praia uma ambulância do INEM e os bombeiros, adiantou. O homem e a mulher “estavam inanimados”, com “paragem respiratória”, acrescentou, e foram sujeitos a manobras de reanimação mas sem sucesso. Como a praia era “de difícil acesso”, “não dava para retirar as vítimas imediatamente” e por isso um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) foi mobilizado para o local. Os corpos foram transportados, sem sinais de vida, para o Serviço de Urgência Básica do centro de Saúde de Odemira, onde foi declarado o óbito.

Para o local foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por sete meios terrestres, uma mota de água e um helicóptero, entre meios dos bombeiros, Polícia Marítima, GNR, INEM, Instituto de Socorros a Náufragos e FAP, segundo a Lusa.