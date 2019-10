PAN já convenceu oito eleitores de Barrancos

No concelho de Barrancos (distrito de Beja) o PAN deixou de estar a zeros nestas eleições legislativas. Nas últimas europeias, o Pessoas–Animais–Natureza não conseguiu qualquer voto na terra que é conhecida pela tradição dos touros de morte nas festas de Agosto. Desta vez, foram oito os eleitores (1,21%) que optaram pelo partido que tem na agenda a proibição total das actividades tauromáquicas.

Em Barrancos vigora um regime de excepção desde 2012, onde se inclui também Monsaraz (no concelho de Reguengos de Monsaraz)​, sendo permitida a morte de touros na arena.

Nas últimas legislativas de 2015, o PAN tinha conseguido dois votos no concelho.

Objectivo "está alcançado"

A número dois da lista do PAN por Lisboa, Inês Sousa Real, afirmou neste domingo que o grande objectivo do partido “está alcançado”, com a eleição de mais do que um deputado e consequente possibilidade de criar um grupo parlamentar.

De acordo com as projecções conhecidas às 20h, o PAN pode eleger entre dois e seis deputados.

Até agora o partido tinha apenas um deputado, André Silva, eleito em 2015, pelo círculo de Lisboa, sendo que uma força política só pode constituir um grupo parlamentar se tiver pelo menos dois deputados.

“Vislumbra-se também a entrada de novas forças políticas na Assembleia da República, o que é muito saudável para a democracia. Isso aconteceu também há quatro anos e o PAN não pode deixar de felicitar as novas forças políticas que estão na iminência de eleger pelo menos um deputado”, disse Inês Sousa Real, que falava no Museu da Cidade, em Lisboa, onde o PAN acompanha a evolução dos resultados eleitorais. Com Lusa