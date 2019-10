País ameaçado por um caroço

Este domingo, 6 de Outubro de 2019, a democracia portuguesa esteve em risco até quase às 20h e o pivô da TVI24 chegou a afirmar que era preciso fazer da abstenção “uma causa nacional” porque os números mostravam o fracasso na mobilização do eleitorado. Mesmo com Tino de Rans a garantir, com “certeza absoluta”, que a abstenção não seria alta, o tom era fúnebre.

Ângela Silva explicava, na SIC Notícias, que tudo se devia à “falta de dramatização” da campanha eleitoral e Nicolau Santos afinava pelo mesmo diapasão ao explicar que os partidos “não fizeram um combate dramático”. A “festa da democracia”, que Santana Lopes tinha desejado na altura de votar, não aconteceu, tal como o grande futuro político do Aliança do “Menino Guerreiro” que, a meio da noite, assumiu “a responsabilidade do resultado que o Aliança teve ou não teve”.

Festa, festa, só na TVI, onde Bruna cantava, para gáudio de muitos fãs, “faz amor comigo numa noite louca”, na praça 5 de Outubro de Torres Novas, onde a emissão do canal se manteve até quase às 20h. Por essa altura, já no Largo do Caldas se tinha visto que a noite não estava para amores loucos ou muitos foguetes. Diogo Feyo falava, no entanto, apenas da abstenção, quando se referia a um “grande desafio para o futuro”.

A melhor explicação para o fenómeno da abstenção foi, no entanto, dada por José Miguel Júdice, na SIC Notícias, salientando que, em parte, se devia ao facto de as câmaras municipais não quererem “limpar os cadernos eleitorais porque recebem menos caroço” se o fizerem.

A abstenção, esse clássico do comentário dos dias eleitorais, no entanto, rapidamente deixou de ser desiderato nacional assim que os canais deixaram de ter de encher chouriços (para continuar no mesmo tom popular de Júdice) para começarem a divulgar sondagens à boca das urnas. Mesmo quando as margens de resultados previstas eram ainda muito grandes (ou estranhas, como a da sondagem da TVI que punha o Aliança com uma votação entre 0,0% e 1,9%), os jornalistas em directo procuravam explicações definitivas e até anúncios de demissão de Rui Rio. Filipa Roseta, cabeça-de-lista do PSD por Lisboa, foi peremptória: “Não tenho nenhuma sensibilidade sobre esse assunto.”

Enquanto Pedro Pinto, na TVI, insistia na “geringonça 2.0”, outro Pedro, o Nuno Santos, quase se irritava com os jornalistas e as suas perguntas sobre essa nova “geringonça”, quando o que ele queria era mesmo sublinhar os grandes feitos do Governo, que até tinham atraído pessoas da Itália, que estavam ali para assistir in loco ao resultado desse grande feito.

Uma última palavra para outro fenómeno da noite eleitoral, o do desaparecimento do PAN no cenário eleitoral da SIC Notícias. Se o CDS, provavelmente por uma assunção cromática do seu azul-celeste, surgia acima de todos os outros partidos, o partido de André Silva nem sequer lá figurava, apesar de ter representação parlamentar desde 2015. É provável que não tenha sido por decisão política, apenas questões de dégradé.