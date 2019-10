Recordar Aquilino Ribeiro

O primeiro livro que li de Aquilino Ribeiro foi O Malhadinhas. Mais do que as aventuras e desventuras de um almocreve pelas serranias da Beira e Trás-os-Montes, o que me fascinou, e continua a fascinar, foi a descoberta de uma linguagem tão diferente que por vezes tinha a sensação de estar a ler um outro idioma.

Ao embrenhar-me por esse território desconhecido, rapidamente percebi que não podia interromper a leitura a cada instante para consultar o significado das palavras que não conhecia, sob o risco de não passar do primeiro capítulo. E mesmo munido do melhor dos dicionários, havia sempre uma legião de substantivos, verbos e adjectivos que não constavam das suas páginas, tal a riqueza lexical do escritor. Ainda hoje estou para encontrar um que contenha a palavra “esperluxador”. A partir do momento em que se ultrapassa essa primeira tentação de querer perceber tudo, começa o deleite com a pena luxuriante, ritmada e álacre do escritor, onde abundam cores, cheiros, imagens, sons e impressões e onde o coloquial, o rural e o pagão se entrecruzam com a sofisticação, a erudição e a religião.

Com Aquilino Ribeiro sentimos, por vezes, que estamos perante um estudo etnográfico, em que as palavras brotam não da sua pena, mas do seio granítico da serra, o alfa e o ómega de grande parte da sua obra. Pelas páginas dos seus livros ressuma uma imensa declaração de amor a esse espaço indómito e genesíaco, que ele descreve com o rigor de um botânico e o detalhe de um ourives.

No dorso das aldeias e vilas serranas pululam faunos, lobos, fojos, urgueirais, andurriais, ferragiais e também o bicho homem. Este não é um corpo estranho ao meio, mas antes parte dessa natureza primária, vivendo de acordo com os seus instintos, numa religiosidade pagã. Como escreveu Vasco Graça Moura na introdução à obra Andam Faunos pelos Bosques, é o “ser humano terra-a-terra e pão, pão, queijo, queijo, que não conhece o tédio nem o spleen, que teoriza pouco, filosofa ainda menos”.

“Com Aquilino Ribeiro sentimos, por vezes, que estamos perante um estudo etnográfico, em que as palavras brotam não da sua pena, mas do seio granítico da serra, o alfa e o ómega de grande parte da sua obra. ”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais do que o quadro de ardósia ou a pia baptismal é o diálogo permanente com a serra que molda os seus corpos e também as suas almas, como tão bem descreve Rigoberto, em Quando os Lobos Uivam, na sua tentativa de convencer os esbirros do poder central a não avançar com a florestação da serra: “A alma do habitante gerou-se desses oiteiros petrificados e corgos cheios de saltos. Mas só assim é que valem, em tanto que conformadores de carácter. A serra é por assim dizer a extensão universitária destas aldeias rupestres, desabridas e broncas, autênticas terras do Demo. E aldeias e serras estão consubstanciadas até à sua fibra mais íntima.”

Ler Aquilino Ribeiro é portanto resgatar do esquecimento pessoas e lugares forjados na dureza da serra, longe das luzes das cidades e que infelizmente estão cada vez mais remetidos aos pretéritos passados. Por outro lado, a sua obra encerra um património linguístico único na história da literatura portuguesa que merece ser redescoberto, sobretudo numa altura em que se assiste a um empobrecimento cada vez mais acentuado do nosso vocabulário.

Mais populares A carregar...

Agora que no dia 13 de Setembro passaram 134 anos sobre o seu nascimento, talvez seja uma boa oportunidade de a revisitar e conhecê-la melhor, evitando assim que se torne cada vez mais marginal nas preferências dos leitores. Mais do que discursos de circunstância ou descerramento de placas, esta é a maior homenagem que se pode fazer ao escritor natural de Carregal de Tabosa.