Quatro sem-abrigo assassinados nas ruas de Nova Iorque

Um homem sem-abrigo, empunhado de um longo tubo de metal, matou este sábado quatro outros sem-abrigo que se encontravam a dormir nas ruas de Nova Iorque e deixou uma quinta vítima em estado crítico.

Os homens foram atacados, ao que tudo indica, aleatoriamente em Chinatown, um bairro de Nova Iorque. O suspeito, de 24 anos, encontra-se sob custódia, mas ainda não foi feita a acusação.

As autoridades conseguiram recuperar o objecto com o qual o suspeito atacou as vítimas, confirmou, em conferência de imprensa, o inspector Michael Baldassano. O mesmo inspector avançou ainda, citado pelo Guardian, que o atacante é também sem-abrigo.

Segundo Michael Baldassano, os ataques foram aleatórios e não aparenta haver qualquer motivação relacionada com a origem étnica ou idade das vítimas.

A polícia recebeu o alerta, cerca das 2h (hora local), quando um dos ataques estava em curso. Duas testemunhas revelaram às autoridades que o suspeito estava vestido com um casaco e calças pretas, pistas que ajudaram a localizar o homem nas proximidades.

As vítimas morreram devido a uma lesão na cabeça. Um outro homem foi atacado mas acabou por sobreviver, tendo sido hospitalizado em estado crítico. As identidades das vítimas não são ainda conhecidas.

A população de sem-abrigo na cidade de Nova Iorque, que tem mais de 8 milhões de habitantes, tem vindo a aumentar nos últimos anos devido à falta de habitações a preços acessíveis. Em 2018, mais de 133.200 pessoas recorreram aos centros de abrigo disponíveis em Nova Iorque, segundo dados da organização norte-americana Coalition for the Homeless.

Os ataques “devem servir como um alerta para todos nós de que os nossos vizinhos sem-abrigo vivem sem a protecção e a privacidade de uma casa”, afirmou a organização em comunicado citado pelo Guardian, acrescentando que também eles merecem “dignidade e segurança”.