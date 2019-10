Mitsotakis diz que Grécia “não vai ser o anfitrião amigo dos oprimidos deste mundo”

Quando os campos de refugiados das ilhas gregas do Egeu, mais perto da Turquia, enfrentam um grau de sobrelotação sem precedentes, o chefe do Executivo grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis, declarou que a Grécia “não vai ser o anfitrião dos oprimidos deste mundo”, em resposta a um comentário do líder do partido de esquerda Mera25, e antigo ministro das Finanças, Yannis Varoufakis.

