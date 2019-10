Homem mata cinco pessoas na cidade austríaca de Kitzbuhel

Um austríaco de 25 anos matou neste domingo a ex-namorada, os pais, o irmão e também o novo namorado da rapariga de 19 anos, anunciou a polícia de Kitzbuhel, na Áustria.

O suspeito apresentou-se na esquadra desta cidade alpina e confessou o crime, disse Walter Pupp, chefe do Polícia Criminal do Estado do Tirol.

“O homem de 25 anos colocou a arma e uma faca no balcão, alegando que tinha acabado de matar cinco pessoas”, contou Walter Pupp, numa conferência de imprensa na cidade tirolesa de Kitzbuhel, citada pela agência espanhola Efe.

A polícia encontrou os corpos das cinco vítimas na casa da ex-namorada do suspeito, onde o homem apareceu de madrugada com a intenção de falar com ela. O pai não o deixou entrar, segundo o relato do próprio no interrogatório das autoridades.

O homem regressou então a casa para ir buscar uma arma e voltou à casa da ex-namorada, onde cometeu os crimes.

O pai da ex-namorada foi o primeiro a ser morto, quando abriu a porta, afirmou Walter Pupp, adiantando que todas as vítimas foram mortas a tiro.

O suspeito não tinha antecedentes criminais, referiu Pupp, avançando que o homem admitiu a culpa e mostrou arrependimento.

Segundo a polícia, o irmão da jovem tinha 25 anos e o namorado 24.