A agenda do sínodo por pontos

O “instrumentum laboris” que funciona como um documento preparatório para o sínodo está longe de se esgotar nos aspectos mais mediáticos: ordenação de homens casados e a procura de novos ministérios para as mulheres naquela região do globo. A Igreja propõe-se, por exemplo, actuar no sentido de ajudar a “curar” a Amazónia, “ferida e deformada” pelos interesses das empresas.