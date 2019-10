Uma pedra sobre o assunto

Não usarei a palavra pós-democracia para designar uma democracia tristemente confrontada com as suas esperanças ou alegremente aliviada das suas ilusões. Não buscarei aí a definição de um conceito para a democracia em tempos de pós-modernidade. Esta palavra servirá simplesmente para designar o paradoxo de, invocando o conceito de democracia, validar a prática consensual do apagamento das formas da acção democráticas. [1]

