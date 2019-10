Sorrisos, tragédias, sonhos e desilusões: as imagens de uma noite eleitoral

Fotogaleria em actualização. Ao longo da noite serão acrescentadas novas fotografias

Num ano em que a abstenção quebrou recordes (de acordo com as primeiras projecções, cifrou-se entre 44% e 51,5%), o grande vencedor da noite foi o Partido Socialista — ainda que não tenha alcançado a maioria absoluta.

Mas a noite eleitoral trouxe mais surpresas. Assunção Cristas anunciou que vai sair do CDS-PP, depois de admitir que o partido foi "uma voz isolada" no Parlamento. O PAN deu o seu "objectivo" como "alcançado" com a possível eleição de seis deputados. E vários "partidos pequenos" vão eleger pela primeira vez — de acordo com as primeiras projecções, pelo menos o Iniciativa Liberal, Chega, Livre elegem.