Taça da Federação sem Dani, Pedro Silva e Pontes

Jamie Mann, na prova masculina, e Sara Gouveia e Beatriz Themudo, na feminina, são os líderes da Taça da Federação - BPI após o primeiro dia de competição, sábado, no difícil campo do Tróia Golf, onde nenhum jogador logrou bater o Par 72 do campo na abertura.

Esta edição tem algumas ausências de peso, como são os casos dos internacionais Daniel Rodrigues, Pedro Silva e João Maria Pontes, do CG Miramar, além do detetnror do troféu em 2018, Hugo Teixeira (CG Montado).

A primeira fase joga-se em duas voltas de stroke play e no final das mesmas os 32 primeiros em homens e as primeiras oito em senhoras seguem em frente para a fase de match play.

Jamie Mann (CG Vilamoura) foi o melhor com 73 pancadas, seguido à distância mínima por um trio composto por Kostko Horno (quinta do Lago), Alberto Costa Marques (Miramar) e Afonso Girão (Oporto).

No 5.º lugar, com 75, está um quarteto constituído por Pedro Lencart (Miramar), Pedro Mendes (Paredes), David Martins (Vilamoura) e Vasco Alves (Oporto).

O cut para os 32 primeiros está provisoriamente fixado em 82 (+10).

Na prova feminina, a bicampeã em título Sofia Sá, da Quinta do Peru, marcou um resultado inaugural de 80 que lhe dá o 6.º lugar.

Sara Gouveia (Quinta do Lago) e Beatriz Themudo (Orizonte) partilham o comando com 75. Rita Costa Marques (Miramar) é terceira com 76 e Leonor Medeiros (Quinta do Peru) e Ana Rodrigues (Miramar) são 4.ªs com 77.

